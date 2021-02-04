Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Фильм американского режиссёра южнокорейского происхождения Ли Исаака Чана «Минари» номинировали на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Согласно опубликованным данным, соперниками за данную награду будет комедийная драма Томаса Винтерберга «Ещё по одной», драма Эдоардо Понти «Вся жизнь впереди», ужасы Хайро Бустаманте «Ла Йорона», Филиппо Менегетти «Ты и я».

Известно, что в 2020 году лауреатом «Золотого глобуса» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» стал фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты».

Премия «Золотой глобус» была учреждена в октябре 1943 года. Первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.

Картина «Минари» повествует о семилетнем мальчике, чья жизнь переворачивается, после того, как его семья переезжает в сельский Арканзас. Время действий — середина 1980-х годов.