Приштина, , 21:24 — REGNUM Фильм косовского режиссера Блерты Башолли «Проснулась», англоязычной аудитории представленный под названием «Hive», получил три ключевых названия на американском фестивале независимого кино «Sundance Film Festival».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, фильм повествует о судьбе женщины, муж которой пропал в годы Косовской войны. Чтобы содержать семью, она заводит собственное дело, однако ее инициативность встречает сопротивление в патриархальном обществе.

Фильм занял первые места в номинациях «лучший фильм», «лучший режиссер» и получил приз зрительских симпатий.

Успех фильма отметили лидер оппозиции Альбин Курти и глава МИД Косово Мелиза Харадинай-Стубла, а также посол Косово в США Влёра Читаку.

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