Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Актёр Боб Оденкирк заявил, что последний сезон сериала «Лучше звоните Солу» будет полон «безумия». Об этом 3 февраля сообщил портал The Wrap.

«Вы увидите много безумия, когда всё полетит к чертям», — сказал Оденкирк, добавив, что в финале зрителям лучше покажут связь шоу «Лучше звоните Солу» с культовым сериалом «Во все тяжкие».

Напомним, сериал «Лучше звоните солу» выходит на телеканале AMC с 8 февраля 2015 года. В центре повествования находится юрист Джеймс Морган Макгилл (Оденкирк), который играет роль подловатого адвоката Сола Гудмана, специализирующегося на оказании юридических услуг преступникам.

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