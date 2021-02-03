Лос-Анджелес, США, , 23:21 — REGNUM Джон Фавро не имеет отношения к проекту будущего сериала по франшизе «Звёздные войны» про Оби-Вана Кеноби, заявил Юэн Макгрегор. Об этом актёр сказал во время беседы с Эдди Иззардом. Видео было опубликовано 2 февраля на Twitter-странице комика.

«Нет, Дебора Чоу руководит нашими съёмками», — сказал Макгрегор, напомнив, что режиссёр ранее сняла два эпизода первого сезона сериала «Мандалорец».

«Она великолепна, и я с нетерпением жду возможности поработать с ней», — добавил актёр.

Напомним, Джон Фавро выступил в качестве создатели сериала «Мандалорец» потокового сервиса Disney Plus. Зрители также знают Дэбору Чоу по работе над фильмами «Высокая цена жизни» и «Цветы на чердаке».

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