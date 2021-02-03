Лос-Анджелес, США, , 23:12 — REGNUM Дэнни де Вито рассказал журналистам о том, что происходит с проектом второй части комедии «Близнецы». Об этом 3 февраля сообщил портал Cinema Blend.

«Да. Да, мы над этим работаем», — сказал де Вито, отметив, что он понимает, что с момента появления первых новостей о проекте прошло уже около 10 лет.

Актёр сообщил, что сейчас ведётся работа над сценарием и что он очень надеется на то, что фильм в итоге будет снят.

Напомним, оригинальная картина «Близнецы» вышла на большие экраны в 1988 году, снял её режиссёр Айван Райтман. Главные роли в фильме исполнили Дэнни де Вито и Арнольд Шварценеггер. В марте 2012 года СМИ сообщили, что в проекте сиквела к ним может присоединиться Эдди Мёрфи и что он может исполнить роль третьего брата.

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