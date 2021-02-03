Нью-Йорк, США, , 22:55 — REGNUM Онлайн-кинотеатр HBO Max выложил в сеть трейлер будущего фантастического сериала «Нэверы» (The Nevers). Ролик был опубликован 2 февраля на YouTube-канале HBO.

Главные роли в шоу исполнят Лора Донелли, Джеймс Нортон, Элеонор Томлинсон, Вайола Преттеджон и Том Райли. Первый эпизод «Нэверов» потоковый сервис покажет в апреле 2021 года.

В качестве создателя сериала выступает Джосс Уидон. Сюжет «Нэверов» расскажет о группе женщин, живущих в викторианской Британии, которые обнаруживают у себя суперспособности.

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