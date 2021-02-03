Санкт-Петербург,
3 февраля 2021, 17:23 — REGNUM В Петербурге 3 февраля презентовали художественную концепцию тематического парка «Арктика», передает корреспондент ИА REGNUM.
Презентация художественной концепции тематического парка «Арктика»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Презентация художественной концепции тематического парка «Арктика»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Презентация художественной концепции тематического парка «Арктика»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ее показали на базе филиала Музея Мирового океана — ледокола «Красин», которому исполнилось 105 лет. Сейчас это единственный корабль-участник полярных конвоев Второй мировой войны, сохраняющий класс Российского морского регистра судоходства.
Ледокол «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вид на набережную с ледокола «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Художественную концепцию представили авторы, члены Союза художников России, скульпторы Семен Платонов и Владислав Серов. Они уже имеют солидный опыт создания проектов парковых зон, таких как «Арктическая тропа», «Площадь пяти ангелов» и «Гангут».
Ледокол «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спасательный круг на ледоколе «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поднятие Андреевского флага в честь 105-летия ледокола «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничный митинг в честь 105-летия ледокола «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничный митинг в честь 105-летия ледокола «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Судя по скульптурно-архитектурному макету парка, он будет разделен на шесть локаций, все они находятся на «линии Северного морского пути», кроме входной группы, и посвящены важнейшим вехам развития Арктики.
Выставка «Рождение Ледокола»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка «Рождение Ледокола»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка «Рождение Ледокола»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка «Рождение Ледокола»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка «Рождение Ледокола»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Мы хотели, чтобы все пространство парка было единым художественным произведением. Начали с того, что придумали четкий сценарий, разработали жесткий костяк концепции, на него нашли уже шесть локаций — они расположены хронологически, имеют привязку к географическим точкам», — сказал Владислав Серов.
Один из авторов художественной концепции тематического парка «Арктика» Владислав Серов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Макет «Эпоха паруса» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Макет «Эпоха паруса» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Макет «Пионеры полярной авиации» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Макет «Арктический атом» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Макет «Арктический атом» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Первая локация знакомит с поморами и малочисленными народами Севера, здесь деревянные конструкции будто вступают в противоборство с ледовой стихией.
Макет Первопроходцы Арктики презентации художественной концепции тематического парка"Арктика»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Макет «Триумфальные ворота в Арктику» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вторая — «Эпоха паруса», первых географических открытий в Арктике. Третья локация — это «Эпоха пара», четвертая — «Рождение полярной авиации», пятая — «Рождение арктического атома». Завершает путешествие композиция «Ворота в Арктику». Каждая локация призвана показать конфликт, поражение или триумф над стихией.
Ледокол «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
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