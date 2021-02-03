Новосибирск, , 12:50 — REGNUM Жители Новосибирска не смогут отметить Масленицу в привычном для себя формате — в городе из-за коронавируса отменены массовые уличные гулянья.

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«Из-за действующих ограничительных мер, связанных с коронавирусом, массовые масленичные гулянья муниципальными учреждениями культуры Новосибирска на уличных площадках не запланированы», — сообщили «Новосибирским новостям» в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии муниципалитета.

Однако новосибирцам предлагают сходить на концерт, который в честь Масленицы запланировала Городская дирекция творческих программ. Он пройдёт 14 марта.