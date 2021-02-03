Посёлок Усть-Ордынский, Иркутская область, , 08:28 — REGNUM В Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области по случаю национально-культурного праздника «Сагаалган» 12 февраля объявлен выходным днём. Соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев. К тому событию приурочено открытие нового социального объекта — Национальной библиотеки им. М. Н. Хангалова.

Также в программу празднования включили торжественное открытие Дома бурятского языка. Его построили с помощью прихожан, в Усть-Ордынском окружном дацане «Тубдэн Даржилин». Обучаться бурятскому языку там будут и взрослые, и дети.

Помимо этого, во время Белого месяца (он продлится с 12 февраля до 12 марта) в Усть-Ордынском Бурятском округе будут проходить традиционные мероприятия. В рамках региональной государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019−2024 годы будет организована окружная межмуниципальная акция «Я говорю на родном языке!».

В рамках партнерства администрации УОБО с общественным советом «Возрождение» состоится окружной турнир по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Буддийский Новый год готовятся отметить также в Забайкальском крае. Сагаалган — один из наиболее известных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по лунному календарю.

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