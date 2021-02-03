3 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Москва, , 09:11 — REGNUM В Третьяковской галерее, в Инженерном корпусе, открылась выставка работ «русского парижанина» — художника Константина Кузнецова. Живописец, который органично влился в традицию французского импрессионизма и постимпрессионизма. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Живопись на острове Бель-Иль Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция составлена из картин, полотна которых хранились в мастерской художника на улице Буассонад в Париже. Большинство работ остались в семье, так как художник не продавал работы в галереях. Картины, свернутые в рулоны, достаточно хорошо сохранились, пролежав около ста лет, они передавались из поколения в поколение.

Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Екатерина Усова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Весна, лето, осень в живописи Константина Кузнецова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В связи с дороговизной реставрации и другими сложностями семья художника разрешила создать Фонд Константина Кузнецова, и картины переданы в страну, где родился художник. Реставрация в основном заключалась в замене потрескавшегося лака и нанесении нового слоя лакового покрытия. Мечта семьи — сделать выставку в России»,— рассказала куратор выставки Екатерина Усова.

Пригород Парижа в работах Константина Кузнецова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мост в Париже Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Константина Кузнецова в России проходит впервые более чем за сто лет. На выставке представлено более 70 работ и архивные материалы. Работы из других музеев невозможно было привезти на экспозицию. Семья художника давно ждала этого события. Работы художника на экспозиции собраны в несколько разделов и организованы по хронологическому и географическому принципу: «Раннее творчество. Конкарно», «Парижские пригороды», «Бретань и Нормандия», «Париж», «Семья. История наследия».

Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Семейные фотографии Кузнецовых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Целый зал предоставлен под полотна, написанные на острове Бель-Иль. Это место вдохновляло многих художников, здесь побывали Клод Моне, Анри Матисс, Френсис Обюртен, Максим Мофра, Джон Рассел. Документальные фотографии и специально подготовленный фильм-интервью с внучкой художника Катей расположены в отдельном разделе «Семья. История наследия».

Документальный фильм Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Кузнецов родился в 1863 году в Нижегородской губернии в семье состоятельного купца. Отказавшись участвовать в семейном бизнесе, он решил заняться любимым делом — рисованием и живописью — и в итоге стал художником. Французские критики считают его «последним рыцарем импрессионизма». Он уехал в Париж в 1896 году. Учился в студии французского академика Фернана Кормона. В этой студии получили академическую школу рисунка Виктор Борисов-Мусатов, Николай Рерих, Анри де Тулуз-Лотрек, Винсент Ван Гог и другие известные художники. Художник участвовал в знаменитых выставках: Салоне Национального общества изящных искусств, Осеннем салоне и Салоне независимых, а также на выставках в России.

Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Остров Бель-Иль открыл Клод Моне. Много писали об уникальной природе острова, где вода постоянно омывает скалы, а природа изменяет их фантастическим образом. Кузнецов трансформирует импрессионизм в своей манере. Художник дважды ездил на этот остров в 1913 и 1923 годах. Его мазки длинные, и каждый мазок имеет свой характер. Дети вспоминали о мастере, что он может написать картину за один пленэр. В пригороде Парижа Кузнецов ищет уголки природы, чем-то напоминающие Россию. Пишет пейзажи с высоты птичьего полета. В городских пейзажах художника много тумана и мосты, многие из которых уже не существуют в современном мире.

Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В связи с ограничениями открытие выставки постоянно переносилось, она продлится до 14 марта 2021 года в Третьяковской галерее, в Инженерном корпусе, по адресу Лаврушинский переулок, дом 12.