Нью-Йорк, США, , 21:05 — REGNUM Писатель, актёр и ведущий Адам Коновер заявил, что потоковый сервис Netflix несколько лет назад чуть было не запустил в производство сериал по серии видеоигр Legend Of Zelda. Об этом 2 февраля сообщил портал Game Rant.

Коновер рассказал, что в 2014 году он вместе c сотрудниками Nintendo работал над проектом этого шоу, а также над анимационным сериалом по игровой серии Star Fox. Актёр отметил, что в реализации этого проекта участвовал легендарный геймдизайнер Сигэру Миямото.

К сожалению, Nintendo решила отменить эти два проекта из-за того, что в сеть кто-то выложил информацию об экранизации Legend of Zelda. Коновер отметил, что подозревает в организации утечки сотрудников Netflix.

Напомним, в феврале 2021 году франшиза Legend Of Zelda отпразднует 35-летний юбилей. Релиз самой первой игры серии состоялся в Японии 21 февраля 1986 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сцену с Мэрилином Мэнсоном вырежут из третьего сезона «Американских богов»