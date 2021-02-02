Брянск, , 17:27 — REGNUM Волгоград получит в дар картины художников Брянской области. Презентацию работ, передаваемых в рамках реализации федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», провели 2 февраля в областном художественном музейно-выставочном центре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В город-герой передадут работы художников Владимира Волкова, Ивана Дашко, Владимира Мурашко и Елены Попхадзе. Произведения займут место в новой экспозиции Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова. Презентацию работ провели в 78-ю годовщину разгрома фашистских войск в Сталинграде.

Более 40 уроженцев Брянской области награждены орденами и медалями за участие в Сталинградской битве, командиру звена и заместителю командира авиаэскадрильи 59-го штурмового авиационного полка Юрию Зыкову за участие в великом сражении было присвоено звание Героя Советского Союза.