Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 13:04 — REGNUM Новый заказник «Кокуйское болото» появился в Кемеровской области. Особо охраняемая природная территория регионального значения располагается в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, недалеко от села Кокуй. Площадь заказника — 2352 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«В Кузбассе уже создана 21 охраняемая природная территория регионального значения. В целом же более 15% площади области имеет особый статус, эти земли изъяты из хозяйственного использования, — прокомментировал замгубернатора Кузбасса Алексей Харитонов. — Новый заказник «Кокуйское болото» — уникальный природный комплекс, не имеющий аналогов на территории Сибири. Наша задача — сохранить его биологическое разнообразие для потомков».

На территории заказника зафиксировано большое разнообразие флоры — более 300 высших растений и 79 видов мохообразных.