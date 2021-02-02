Сеул, , 10:39 — REGNUM С 1 по 6 февраля в формате видеоконференции проходит 14-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по защите и продвижению разнообразия форм культурного самовыражения. Об этом сообщает Techworld News со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи.

По их словам, в мероприятии, проходящем под председательством министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Ян У, принимают участие представители 149 стран, а также представители международных и неправительственных организаций.

Известно, что сессия должна была состояться в Париже, однако из-за пандемии коронавируса её перенесли в онлайн пространство.

Отмечается, что на повестке дня 18 вопросов, включая влияние пандемии на сферу культуры.

2−3 февраля в рамках сессии пройдёт дискуссия на тему продвижения корейской культуры.