Ульяновск, , 10:04 — REGNUM В Ульяновске на базе бывшего здания школы № 14, которое пострадало более десяти лет назад в результате взрыва на «Арсенале», предлагается создать Центр детского творчества. Об этом сообщается на сайте городской думы.

Речь идёт о бывшей школе № 14. Оно было закрыто после происшествия на «Арсенале», в результате чего здание сильно пострадало, а школьников вынуждены были распределить по ближайшим образовательным учреждениям. В здании проведён ремонт, в настоящее время прорабатывается вопрос дальнейшей эксплуатации здания.

На встрече жителей микрорайона с депутатом гордумы Игорем Булановым, начальником управления образования Ульяновска Светланой Куликовой было предложено создать Центр детского творчества, так как на территории «нет условий для организации занятости и дополнительного образования детей». В пользу данного варианта, в частности, — имеющийся спортивный зал, что позволяет организовать и спортивные секции.

Планируется просчитать расходы на проведение ремонта под данный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2009 года в Заволжском районе Ульяновска из-за взрывов боеприпасов на ФГУП «31 Арсенал» пострадали здания двух школ: №№ 14 и 74. Тогда отмечалось, что взрывной волной выбиты стёкла, повреждена кровля. В результате происшествия погибли три человека, пострадали 60 человек, были эвакуированы более 3 тыс. жителей.