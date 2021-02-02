Нью-Йорк, США, , 08:36 — REGNUM Актёр Бойд Холбрук дал понять, что потоковый сервис Netflix может выпустить больше пяти сезонов сериала «Песочный человек». Об этом 2 февраля сообщил портал Screen Rant.

«Я думаю, что это стандартный контракт на семь или пять лет», — сказал Холдбрук во время интервью, отметив, что пока неизвестно, получится ли у создателей шоу реализовать всё задуманное.

Актёр добавил, что желание журналистов получить представление об общей продолжительности сериала понятно, однако ему не хотелось бы раскрывать соответствующую информацию.

Напомним, сериал «Песочный человек» создаётся на основе серии комиксов Нила Геймана, Бойд Холбрук исполнит в нём роль персонажа Коринфянина. Ранее ИА REGNUM сообщило, что к проекту присоединились Гвендолин Кристи («Игра престолов») и Том Старридж («Вдали от обезумевшей толпы»).

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