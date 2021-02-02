Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) уволили из проекта сериала «Американские боги» после того, как бывшая невеста музыканта Эван Рэйчел Вуд назвала его насильником. Об этом 2 февраля сообщил портал The Wrap.

Об увольнении Мэнсона сообщила пресс-служба телеканала Stars. Представители компании сообщили, что её руководство решило вырезать сцену с музыкантом из эпизода, который выйдет в конце третьего сезона «Американских богов». Они также заявили, что Starz «недвусмысленно поддерживает» всех, кто столкнулся с насилием.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что из-за обвинений Вуд лейбл Loma Vista Recordings расторг контракт с Мэрилином Мэнсоном. Представители компании заявили, что она прекратит продвижение его нового альбома и не будет работать с музыкантом в будущем.

Эван Рэйчел Вуд обвинила бывшего партнёра в том, что он применял по отношению к ней насилие. Сам Мэнсон назвал выдвинутые против него обвинения «ужасными искажениями реальности» и подчеркнул, что его отношения с партнёрами всегда строились на принципах обоюдного согласия.

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