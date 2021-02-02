Лос-Анджелес, США, , 07:11 — REGNUM Полиция Лос-Анджелеса арестовала шестерых человек, которые решили пошутить над известным знаком Голливуда (HOLLYWOOD). Об этом 2 февраля сообщил портал Comicbook.

По имеющейся информации, утром 1 февраля 2021 года группа из пяти мужчин и одной женщины, развесила на буквах W и D большие брезентовые полотна с изображением буквы B, таким образом, превратив надпись в HOLLYBOOB (намёк на женскую грудь). Фотографии изменённой надписи сразу же появились в соцсетях.

Капитан полиции Лос-Анджелеса Стив Лурье написал на своей Twitter-странице, что достопримечательности Лос-Анджелеса очень дороги стражам порядка и отметил, что «это было не очень круто». Он также обратил внимание, что склон горы, на которой расположен знак, представляет собой достаточно опасную местность. Издание отметило, что пока неизвестно, какое наказание грозит шутникам.

https://twitter.com/simplyyyG/status/1356358783564279808

Напомним, Знак Голливуда был установлен в 1923 году в рекламных целях. Впоследствии он стал символом киноиндустрии США.