Сургут, Югра, , 06:29 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) собираются снести деревянные дома и на их месте построите здание для театра «Петрушка». Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на заместителя главы Сургута Алексея Жердева.

По словам замглавы Сургута, новое здание театра решит проблему «деревяшек», которые портят внешний облик города. Граждане, которые проживают в своих частных домах, получат комфортное жильё.

«Одна из идей — продать здание старого кинотеатра «Авроры» с аукциона. Оно, наверняка, будет стоить неплохих денег. И вырученные деньги направить на выкуп земли у жителей домов», — пояснил Алексей Жердев.