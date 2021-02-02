Нью-Йорк, США, , 06:28 — REGNUM Опубликован список актёров, которые снимутся в новом сериале Майка Флэнагана «Полуночный клуб». Об этом 1 февраля сообщил портал Bloody Disgusting.

В основу будещго шоу ляжет одноимённый роман Кристофера Пайка (настоящее имя — Кевин Кристофер Макфадден), работать над созданием сценарной адаптации будет Флэнаган.

Примечательным является то, что к проекту присоединилась актриса Хезер Лэнгенкэмп, исполнившая роль Нэнси Томпсон в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Компанию на съёмочной площадке ей составят Зак Гилфорд («Судная ночь», «Огни большой пятницы»), Саманта Слоян («Тишина») и Мэтт Бидель («Забытый феникс»).

В сериале также снимутся молодые актёры Адиа, Игби Ригни, Рут Кодд, Уильям Крис Самптер, Ая Фурукава, Аннара Шепард и Саюриан Сапкота. Пока нет информации о том, когда состоится премьера, однако предполагается, что шоу появится на сайте Netflix в конце 2021 года.

https://twitter.com/flanaganfilm/status/1356303258180931584

Действие сериала «Полуночный клуб» развернётся в хосписе для неизлечимо больных подростков, которые собираются по ночам для того, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. В какой-то момент они заключают соглашение, согласно которому тот из них, кто умрёт первым, должен будет связаться с остальными из загробного мира.

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