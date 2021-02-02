Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings, с которой давно работал Мэрилин Мэнсон, расторгла с ним контракт после того, как его бывшая партнёрша Эван Рейчел Вуд обвинила музыканта в том, что он применял к ней насилие. Об этом 2 февраля сообщил портал The Wrap.

Руководство лейбла объявило, что в свете появившихся обвинений приостанавливает продвижение нового альбома Мэнсона и в дальнейшем не будет работать с ним над какими-либо проектами. Издание сообщило, что представители музыканта пока не ответили на просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Эван Рейчел Вуд 1 февраля 2021 года разместила в Instagram публикацию, в которой она назвала своего бышего партнёра «абьюзером» (насильником). Она написала, что Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) начал «ухаживать» за ней в тот момент, когда она ещё была подростком и впоследствии «годами» издевался над партнёршей. «Мне промыли мозги и заставили подчиниться», — написала Вуд, добавив, что теперь она перестала «жить в страхе».

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