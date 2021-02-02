Лос-Анджелес, США, , 04:08 — REGNUM Потоковый сервис Apple TV Plus заявил, что минувшие выходные (29−31 января 2020 года) стали самыми успешными с точки зрения показателя общего количества зрителей. Об этом 2 февраля сообщил портал The Wrap.

Администрация объявила, что в этот период пользовательская аудитория онлайн-кинотеатра выросла на 33%, и отметила, что большую роль в этом сыграла премьера драмы «Палмер», в которой главную роль исполнил Джастин Тимберлейк. Apple TV Plus также сообщил, что зрители проявили интерес ко вторым сезонам сериалов «Дом с прислугой» и «Дикинсон», а также к психологическому триллеру «Теряя Алис».

Ленту «Палмер» снял режиссёр Фишер Стивенс («Короткое замыкание», «Хакеры», «Реальные парни») по сценарию Черил Гуэррьеро. Сюжет картины рассказывает о бывшем спортсмене, который возвращается в родной город после выхода из тюрьмы и заводит дружбу с мальчиком, которого бросила мать.

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