Нью-Йорк, США, , 00:26 — REGNUM Потоковый сервис Netflix заключил контракт с Нэнси Кантер, которая многие годы работала на должности руководителя в компании Disney Channels Worldwide. Об этом 2 февраля сообщил портал Deadline.

Отмечается, что компания Кантер Available Light Productions заключила соглашение с Netflix на следующий день после того, как Кантер покинула Disney. В рамках этого контракта она будет работать над реализацией анимационных и игровых проектов (как фильмов, так и сериалов) для семейной аудитории.

Издание отметило, что факт привлечения Netflix Кантер (одного из самых уважаемых специалистов-менеджеров в области создания детского и семейного контента) является частью больших изменений в сфере семейных развлечений, поскольку, таким образом, потоковый сервис бросает вызов ведущему игроку в этой сфере — онлайн-кинотеатру Disney Plus.

Для справки: Нэнси Кантер занимала в Disney Channels Worldwide должность руководителя по контенту и творческим стратегиям. Она, в частности, запустила проект телеканала Disney Junior для детей дошкольного возраста.

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