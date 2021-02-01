Лос-Анджелес, США, , 23:16 — REGNUM Бывший менеджер компании Sony Pictures Television Крейг Хантер присоединился к команде YouTube в качестве главы отдела, занимающегося контентом для детей дошкольного возраста. Об этом 1 февраля сообщил журнал Variety.

Отмечается, что Хантер будет отвечать за весь контент, относящийся к категории «Семья и дети» (YouTube Kids & Family Originals), руководство видеосервиса поставило перед ним задачу по увеличению объема подобного оригинального контента YouTube, нацеленного на глобальную аудиторию. Сейчас Хантер живёт в Лондоне, но летом 2021 года планирует перебраться в Лос-Анджелес.

Стоит отметить, что Крейг Хантер работал в Sony Pictures Television около девяти лет. В последние годы на должности в этой компании он отвечал за британскую часть детского контента.

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