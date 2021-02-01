Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Портал BleedingCool опубликовал новые страницы из будущего комикса BRZRKR, одним из создателей которого является Киану Ривз. Изображение были опубликованы 1 февраля на сайте издания.

Любители комиксов и поклонники актёра могут видеть на рисунках экшен-сцены, в которых главный герой оправдывает своё имя, буквально разрывая на части противников. На последней странице показано, как Берсеркер, схватив врага, выпрыгивает из высотного здания прямо через стекло.

Напомним, комикс BRZRKR поступит в продажу 24 февраля 2021 года. Его сюжет расскажет о бессмертном воине-полубоге, который работает на правительство США в обмен на конфиденциальность и хочет найти смысл своего существования.

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