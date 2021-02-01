Нью-Йорк, США, , 22:53 — REGNUM Потоковый сервис Netflix снимет новый мультсериал про ежа Соника. Об этом 1 февраля онлайн-кинотеатр сообщил на своей Twitter-странице.

Анимационное шоу будет называться «Соник Прайм» (Sonic Prime). Оно будет выполнено в жанре 3D-анимации и будет состоять из 24 эпизодов. Сюжет расскажет о том, как Соник будет спасать новую странную мультивселенную.

Отмечается, что в рамках этого проекта объединились компании SEGA, Wild Brain Studio и творческая студия Man of Action Entertainment (мультсериал «Бен-10»).

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1356240896870797312

Впервые о том, что Netlifx хочет снять новый мультсериал про ежа Соника стало известно в декабре 2020 года. Администрация Twitter-страницы 10 декабря 2020-го опубликовала анонс, однако почти сразу же удалила публикацию.

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