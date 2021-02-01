Нью-Йорк, США, , 22:43 — REGNUM Дженнифер Лопес исполнит главную роль в новом фильме Netflix «Мать» (The Mother). Об этом 1 февраля сообщил журнал Variety.

Дженнифе Лопес John Bauld

Ники Каро («Мулан», «Оседлавший кита») сейчас ведёт переговоры по поводу присоединения к проекту в качестве режиссёра. Лопес не только будет сниматься в фильме, но и выступит в качестве продюсера.

Сюжет картины расскажет о том, как бывший киллер выходит из тени, чтобы защитить дочь, от которой отказалась много лет назад. Сценарий напишет Миша Грин («Страна Лавкрафта»).

В декабре 2020 года стало известно, что Дженнифер Лопес работает с Netflix над ещё одним проектом — фильмом «Шифр» (The Cipher). Певица исполнит роль агента ФБР, который охотится за серийным маньяком-убийцей.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр фильма «Годзилла против Конга» оценил реакцию фанатов на трейлер