Нью-Йорк, США, , 22:25 — REGNUM Netflix публиковал первый трейлер будущего анимационного сериала «Тихоокеанский рубеж: Чёрный» (Pacific Rim: The Black). Ролик был опубликован 1 февраля на YouTube-канале потокового сервиса.

Премьера шоу состоится на сайте онлайн-кинотеатра 4 марта 2021 года. В ролике зрители могут видеть, как герои готовятся к бою с кайдзю (монстрами).

Напомним, должности продюсеров шоу заняли Кен Дьюэр («Железный человек и Капитан Америка: Союз героев»), Грег Джонсон и Крэйг Кайл («Тор: Рагнарёк», «Халк против», «Ultimate Мстители»). Сюжет шоу расскажет о приключениях брата и сестры, являющихся пилотами меха (гигантского человекоподобного робота), которые будут искать пропавших без вести родителей на враждебной территории.

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