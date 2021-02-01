Москва, , 18:55 — REGNUM Российский актёр театра и кино Виктор Павлюченков скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«1 февраля на 58-м году скоропостижно ушёл из жизни актёр театра и кино, каскадёр, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков», — говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов отметили, что Павлюченков «был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами».

Причина смерти актёра не называется.

Виктор Павлюченков в 1990 году окончил ГИТИС. Был членом Ассоциации каскадёров России, автором и исполнителем песен, работал сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, Рен ТВ.

В кино начал сниматься с 1988 года. Сыграл более 20 ролей, в том числе в фильмах «Батюшка», «Атаман», «До третьих петухов», «Апостол», «Предсказание», «Всем скорбящим радость» и других.