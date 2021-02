Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS вошел в топ-10 лучших групп всех времен по версии американского журнала Esquire. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на американский журнал Esquire.

В редакции журнала отметили, что группа довольно быстро изменила определение бойз-бендов и самой поп-музыки. Такие композиции, как «Dynamite» и «Life Goes On» представляют собой смесь музыкальных направлений (поп-музыки, хип-хоп, диско и R&B), приправленную текстами о социальных проблемах.

Известно, что помимо BTS в список вошли такие легендарные группы, как The Supremes, The Beatles, Fleetwood Mac, Queen, Sly and the Family Stone, The Beach Boys, ABBA, The Temptations и Destiny’s Child.

Отметим, что в декабре 2020 года редакция Esquire поместила группу BTS на обложку журнала.