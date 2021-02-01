Москва, 1 февраля 2021, 13:16 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Евпаторийского краеведческого музея со 100-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что музей стал местом творческого, культурного притяжения многочисленных гостей и одним из центров науки и просветительства Крыма.
«Музей претворяет в жизнь яркие проекты и образовательные программы, объединяющие увлечённых и открытых новым знаниям людей разных возрастов», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Евпаторийском краеведческом музее провели мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов.
Читайте также: В Евпатории (Крым) отметят Международный день коренных народов