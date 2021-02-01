Пекин, , 04:21 — REGNUM Предварительные продажи билетов на кинофильм «Детектив из Чайнатауна-3» в Китае превысили 100 млн юаней (около $15 млн). Фильм станет шестым китайским продуктом, который будет показываться на больших экранах страны во время Праздника весны, который выпал в этом году на 12 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Высоко оцененная комедия производства Wanda Pictures возглавила чарт предварительных продаж на Китайский Новый год или Праздник весны. Прокат фильма стартует 11 февраля, но на него уже приходится более двух третей всех забронированных билетов.

Фильм является продолжением комедии 2018 года «Детектив из Чайнатауна-2», которая собрала в китайском прокате почти 3,4 млрд юаней. Более 4 млн пользователей платформы электронной покупки билетов Maoyan выразили интерес к предстоящей картине.

Среди прочих шести фильмов, которые стартуют в один день с картиной, имеется комедия о путешествиях во времени «Привет, мама», фэнтэзи-фильм по мотивом мобильной компьютерной игры «Мастер Инь-ян», анимационная комедия «Медведи Буни: Дикая жизнь», фантастический триллер «Убийца в красном», анимационный фильм «Новые боги: возрождение Нэчжа» и комедийная драма «Конец игры».