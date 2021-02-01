Москва, , 03:03 — REGNUM Информацию о госпитализации актёра, Народного артиста РСФСР Александра Збруева опровергли в театре «Ленком Марка Захарова», где служит артист. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в театре.

Информация о госпитализации Збруева не соответствует действительности. Народный артист РСФСР проходил обследование в связи с простудой. 82-летнего актёра обследовали в больнице, после чего он отправился домой.

Напомним, ранее в Telegram-канале «112» появилась информация о госпитализации актёра Александра Збруева с пневмонией и температурой. При этом отмечалось, что артист переболел COVID-19 ещё осенью 2020 года, тестирование подтвердило у него наличие антител.

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