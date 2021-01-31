Лос-Анджелес, США, , 22:40 — REGNUM В сеть выложили фотографии со съёмочной площадки фильма «Человек-паук 3». Снимки были опубликованы 30 января на Twitter-странице Spider-Man 3 Updates.

На фото запечатлён дублёр Тома Холланда, одетый в специальный костюм, который используется для последующего наложения компьютерных эффектов. Редакция портала Screen Rant предположила: это может говорить о том, что в будущем фильме супергерой снова будет использовать Броню Железного паука, которую Питеру Паркеру подарил Тони Старк.

https://twitter.com/spideyupdated/status/1355527191057084416

Напомним, киностудия Marvel начала съёмки третьей части «Человека-паука» в октябре 2020 года. Пока нет информации о том, когда картина может выйти на экраны.

Читайте ранее в этом сюжете: Тоби Макгуайер снова дал почву для слухов о съёмках в «Человеке-пауке 3»