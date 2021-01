Нью-Йорк, США, , 22:29 — REGNUM Поклонники сериала «Люпен» выдвинули теорию, согласно которой во втором сезоне шоу может появиться Шерлок Холмс. Об этом 31 января сообщил портал We Got This Covered.

Их предположение основывается на том, что автор книг про приключения Арсена Люпена Морис Леблан включил Шерлока Холмса в несколько своих рассказов, первый из которых был опубликован в 1906 году. Таким образом, фанаты решили, что раз Холмс присутствует во вселенной, созданной Лебланом, то он может появиться и в современной адаптации «Люпена».

Напомним, премьера первого сезона сериала «Люпен» состоялась на сайте потокового сервиса Netflix 8 января 2021 года. Стоит отметить, что Артур Конан Дойл был недоволен тем, что Морис Леблан включил Шерлока Хомса в свои рассказы. Из-за этого французский писатель впоследствии «забыл» про Холмса, но ввёл в повествование двух детективов: Холмлока Ширса и Герлока Шолмса.

