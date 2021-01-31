Лос-Анджелес, США, 31 января 2021, 22:15 — REGNUM Петицию с требованием уволить Эмбер Хёрд из проекта кинокомикса «Аквамен 2» подписали уже 1,8 млн человек. Об этом 31 января сообщил портал We Got This Covered.
Издание напомнило, что ранее Хёрд предположила, что развёрнутая против неё кампания была кем-то проплачена. Автор статьи обратил внимание, что сейчас её заявления выглядят нелепо, поскольку результаты петиции говорят сами за себя: после истории с ложью в адрес Джонни Деппа актриса в глазах многих пользователей сети воспринимается как «враг общества номер один».
Напомним, в феврале 2020 года в сеть выложили аудиозаписи, на которых был запечатлён разговор между Хёрд и Деппом. На них Хёрд выражает уверенность в том, что никто не поверит в то, что она применяет физическое насилие в отношении мужа.
В фильме «Аквамен» Эмбер Хёрд исполнила роль Меры — королевы-воина подводного мира. Снял картину режиссёр Джеймс Ван, при бюджете $160 млн она собрала в мировом прокате около $1,14 млн и стала самый кассовым фильмом киновселенной DC.
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