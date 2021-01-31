Токио, , 21:36 — REGNUM Японская ассоциация продюсеров кино опубликовала отчёт о кассовых сборах 2020 года. Об этом 31 января сообщил портал Comicbook.

Кинотеатр Serge Ottaviani

Издание отметило, что отчёт даёт понять: даже феноменальный успех проката аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» не спас японскую киноиндустрию от крупных потерь.

Всего в 2020 году кинотеатры Японии собрали 143 млрд иен ($1,38 млрд). Аналитики сообщили, что это на 55% меньше, чем в 2019 году. Они отметили, что значение этого показателя достигло минимума за последние 20 лет.

По состоянию на сегодня фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» собрал в японском прокате $352. Аналитики считают, что он может стать самой кассовой аниме-картиной.

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