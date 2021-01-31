Лос-Анджелес, США, , 21:15 — REGNUM Райан Рейнольдс выложил в сеть фотографию со съёмок будущего фильма «Проект Адам» (The Adam Project), на которой он запечатлён с Марком Руффало. Снимок был опубликован 31 января на странице актёра в Instagram.

Райан Рейнольдс Dick Thomas Johnson

Звезда «Дэдпула» в привычной для неё манере пошутила над партнёром.

«У меня тоже на работе есть друг. Но как бы я его ни злил, он остается того же размера», — написал Рейнольдс, таким образом сделав отсылку к серии фильмов Marvel, в которых Руффало выступает в роли Халка.

https://www.instagram.com/p/CKsaGnmh5lG/

The Adam Project — это будущая научно-фантастическая картина режиссёра Шона Леви. Её сюжет расскажет о том, как главный герой, каким-то образом переместившийся в прошлое, вынужден обратиться за помощью к своей 13-летней версии.

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