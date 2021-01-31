Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Продюсер Джей Джей Абрамс начал работу над продолжением фильма ужасов 2008 года «Монстро». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Разрушенная Статуя Свободы Цитата из к/ф «Монстро». Реж Мэтт Ривз. 2008. США

Организацией съёмок, как и в случае с оригинальным фильмом 2008 года, занимается компания Абрамса Bad Robot Productions и студия Paramount Pictures. Режиссёр «Монстро» Мэтт Ривз не будет принимать участие в съёмках продолжения. Режиссёр нового фильма не называется.

Оригинальный фильм 2008 года был снят в формате псевдодокументального кино — при съёмках использовался приём «дрожащей камеры», чтобы полученный результат выглядел как реальная съёмка любительской видеокамерой. В продолжении эти приёмы использоваться не будут. Детали сюжета фильма не раскрываются.

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