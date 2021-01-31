31 января 2021 | Время чтения 1 мин

«Нерадикальность позиции, неавангардный тип натуры»... «смог прожить собственную, ненавязанную жизнь в искусстве» — больше ничего и не нужно писать о манере Роберта Фалька. Его выставка открылась в Третьяковке 22 января.

Елена Ковачич, , 14:27 — REGNUM «Нерадикальность позиции, неавангардный тип натуры»… «смог прожить собственную, ненавязанную жизнь в искусстве» — больше ничего и не нужно писать о манере Роберта Фалька. Его выставка открылась в Третьяковке 22 января.

Роберт Фальк. Автопортрет на фоне окна. 1916 Елена Ковачич © ИА REGNUM

«Какое счастье — снова пойти на выставку!»— слова подруги. Полностью разделяю ее восторг. А еще лично для меня это новый взгляд на любимого художника. Во-первых, впервые вижу его в таком объеме. Обычно это спорадические работы: две-три картины в ряду общих выставок художников 20-х годов прошлого века. Из серии «Бубновый валет». Да, он был участником этого поистине грандиозного движения в русской живописи. Но не только. Фальк совсем другой во Франции, куда перебрался в 1928-м и десять лет писал Париж и окрестности. В манере экспрессионизма или импрессионизма, а то и кубизма а-ля Пикассо. Напротив, незадолго до этого художник вдруг осознал связь со старыми мастерами. Автопортрет 1922 года очень напоминает Рембрандта, как и портреты стариков и старух.

А «Нищий» — совсем в стиле передвижников, Ярошенко, Перова. Но больше всего в Фальке ярких узнаваемых красок, восточного колорита улочек Самарканда или Южного берега Крыма. Посмотришь — слышатся отголоски Сарьяна. И это не подражание или аллюзии. Это всё равно Фальк, но постоянно меняющийся и ищущий новые способы рассказать о мире. В красках и линиях, таких разных и таких выразительных.