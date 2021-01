Лос-Анджелес, США, , 18:56 — REGNUM Костюм Чёрной Пантеры в будущем кинокомиксе Marvel может получить Эрик Киллмонгер (Н'Джадака), роль которого исполнил Майкл Б. Джордан. Об этом 30 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Майки Саттона.

Майкл Бакари Джордан Joan Hernandez Mir

Он утверждает, что Marvel хочет «воскресить» Киллмонгера, погибшего в первой части фильма, позволив этому персонажу искупить вину. Саттон добавил, что, по имеющейся у него информации, герой Джордана станет новой Чёрной Пантерой и будет обучать Шури (Летиша Райт), чтобы в будущем она могла выступить в этой роли.

Напомним, Marvel объявила, что не планирует возвращать на экран покойного Чедвика Боузмана при помощи компьютерных технологий. Ранее Майкл Б. Джордан заявил, что он готов вернуться к роли Эрика Киллмонгера в фильме «Чёрная Пантера 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Майкл Б. Джордан ответил на вопрос о съёмках в «Чёрной пантере 2»