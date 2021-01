Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Кэти Сакхофф призналась, что думала о том, что в сериале «Мандалорец» её персонажа сыграет Скарлетт Йоханссон. Об этом 30 января сообщил портал We Got This Covered.

Актриса была уверена в том, что Disney пригласит на роль Бо Катан Крайз какую-нибудь голливудскую звезду. Во время очередного интервью Сакхофф вспомнила, что когда вышел первый сезон «Мандалорца», она увидела в нём аниматора Дэйва Филони (исполнил роль Таппера Вульфа) и решила пошутить по поводу Бо Катан, упомянув Скарлетт Йоханссон.

«Я играла таких персонажей пятнадцать лет, приятель. Я никогда не думала, что это произойдет. Я просто пошутила», — сказал Сакхофф.

Стоит отметить, что Кэти Сакхофф хорошо знакома любителям фильмов и сериалов в жанре научной фантастики по таким проектам, как «Звёздный крейсер «Галактика», «Риддик», «2036: Происхождение неизвестно», «Другая жизнь». Актриса также озвучила Бо Катан Крайз в анимационных шоу «Звёздные войны: Войны клонов» и «Звёздные войны: Повстанцы».

