Афины , , 17:48 — REGNUM В Афинах в результате несчастного случая на 35-м году жизни скончалась поп-певица и музыкальный продюсер Sophie. Об этом сообщает The Independent.

«С глубоким сожалением я вынужден сообщить, что Sophie скончалась в доме в Афинах после внезапного несчастного случая», — сообщил менеджер певицы.

Единственный студийный альбом Sophie в 2018 году был номинирован на премию «Грэмми».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в США на 81-м году жизни умер исполнитель музыки в стилях регги и соул Джонни Нэш.

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