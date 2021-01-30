Лос-Анджелес, США, , 17:28 — REGNUM В сеть «утекла» информация о возможном названии будущего фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». Об этом 30 января сообщил портал Engadget.

Поклонники франшизы некоторое время назад стали распространять в соцсетях скриншот из Instagram, который предположительно говорит о том, что фильм будет называться Matrix Resurrections, что можно перевести как «Матрица воскрешения» или «Воскрешение матрицы».

Издание отметило, что, конечно, к этой информации стоит отнестись критически, однако при этом обратило внимание, что администрации соцсетей стали удалять изображение и сейчас нужно постараться, чтобы найти его на просторах интернета.

Стоит отметить, что ранее потоковый сервис HBO Max выложил в сеть тизерный ролик со сценами из будущих фильмов, который дал понять, что четвёртая картина культовой серии, возможно, будет называться просто «Матрица». Премьера картины запланирована на 22 декабря 2021 года.

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