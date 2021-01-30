Клемон-Ферран, , 13:35 — REGNUM На Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране Россия будет представлена фильмами «Фабричная Этнография» Анастасии Ксенофонтовой и «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Кинофестиваль в Клермон-Ферране проводится с 1979 года и является одним из самых престижных кинофестивалей короткометражного кино в мире. В основную программу фестиваля в 2021 году вошли 78 картин.

Российский кинематограф на фестивале будет представлен двумя работами. Первой из них станет «Фабричная Этнография» Анастасии Ксенофонтовой, рассказывающая о работе текстильной фабрики в российской глубинке. В основе второго российского фильма — «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера — лежит история горняков, нашедших редкий изумруд на Урале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе организаторы Каннского кинофестиваля объявили о переносе мероприятия с мая на июль 2021 года из-за сложной эпидемиологической ситуации.