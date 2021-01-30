Москва, , 07:52 — REGNUM Общие сборы от проката приключенческого фильма «Последний богатырь: Корень зла» режиссёра Дмитрия Дьяченко в России и странах СНГ преодолели отметку в 2 млрд рублей. Об этом сообщает Бюллетень кинопрокатчика.

Сборы превысили отметку в 2 млрд 29 января. За месяц вышедший 1 января фильм посмотрели 6966 тыс. зрителей.

«Последний богатырь: Корень зла» стал четвёртым российским фильмом, сборы которого превысили 2 млрд рублей. Прежде таких успехом в прокате пользовались только фильмы «Холоп», «Движение вверх» и «Т-34».

Среди иностранных фильмов в отечественном прокате отметка в 2 млрд рублей сборов покорилась ещё десяти фильмам: «Аватар», «Король Лев» (2019), «Мстители: Финал», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Зверополис», «Малефисента: Владычица тьмы», «Мстители: Война бесконечности», «Веном», «Тайная жизнь домашних животных» и «Холодное сердце II».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники 2021 года российские кинотеатры посетили почти 11 млн человек.

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