Тегеран, , 08:41 — REGNUM 29 января завершилась первая Международная выставка и конференция по каллиграфии Шелкового пути Raqs-e Qalam (Танец пера) в присутствии иностранных дипломатов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Церемония состоялась в торговом центре Shapour Library of Iran Mall, одном из крупнейших торговых центров в мире, расположенном у озера Читгар на северо-западе Тегерана.

Фестиваль был организован иранской Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО. Из-за вспышки пандемии COVID-19 мероприятие первые шесть дней (с 20 по 25 января) проводилось в режиме онлайн.

Художники и каллиграфы из Азербайджана, Франции, Казахстана, Испании, Таджикистана, Узбекистана, Польши, Ирана, Южной Кореи, Японии, Китая, Индии, Сингапура, Монголии, Сирии, ОАЭ, Турции, России, Омана, Кувейта, Ливана, Иордании, Марокко, Алжира, Египта, Туниса, Пакистана, Афганистана, Ирака, Сербии, Боснии и Герцеговины и Ирана прислали более 1000 произведений искусства, 204 из которых были выбраны для показа в течение шести ночей.

На церемонии в Тегеране глава иранской Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Ходжатолла Айюби и некоторые другие известные деятели заявили о роли искусства в сближении народов.