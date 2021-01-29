Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Потоковый сервис Netflix продлил на четвёртый сезон сериал «На районе» (On My Block). Об этом 29 января сообщил портал TVLine.

Отмечается, что этот сезон станет для шоу последним. Создатели сериала выложили в сеть короткий тизер-трейлер, в который вошли некоторые сцены из продолжения.

https://twitter.com/strongblacklead/status/1355244324380766208

Напомним, премьера третьего сезона шоу «На районе» состоялась на сайте Netflix в 11 марта 2020 года. Сюжет сериала рассказывает о том, как четверо подростков, проживающих в одном из центральных районов Лос-Анджелеса, проходят жизненные испытания.