Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM Писатель Даниэль Абрахам сказал, что финал пятого сезона научно-фантастического сериала «Пространство» успокоит недовольных фанатов. Об этом 29 января сообщил портал Screen Rant.

Поклонники шоу стали критиковали его создателей за то, что в пятом сезоне они «потеряли» часть сюжетных линий. Писатель заявил, что он с нетерпением ждёт выхода десятой серии и знает, что когда фанаты увидят финал, то все их вопросы отпадут сами собой.

«Будут такие вещи, на которые фанаты скажут что-то вроде: «Но, что случилось с ???» И вот оно», — сказал Абрахам.

Напомним, летом 2020 года актёра Каса Анвара, сыгравшего в «Пространстве» пилота Алекса Камаля (одного из главных героев) обвинили в сексуальных домогательствах. Впоследствии создатели шоу объявили, что он не вернётся к своей роли в шестом и последнем сезоне.

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