Лос-Анджелес, США, , 23:16 — REGNUM Стало известно, когда начнутся съёмки второй части фильма «Соник в кино». Об этом 29 января сообщил портал Game Rant.

Об этом журналистам рассказала актриса Тика Самптер, которая в первом фильме сыграла Мэдди Ваковски. Она сообщила, что вернётся к роли и что съёмки сиквела начнутся в марте 2020 года на Гавайях (США) и в Ванкувере (Канада).

Напомним, премьера первой части картины состоялась 20 февраля 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что из-за эпидемии коронавирус «Соник в кино» стал самым кассовым «супергеройским» фильмом 2020 года. При бюджете $85 млн лента собрала в мировом прокате $306,7 млн.

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